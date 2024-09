Janis Joplin será interpretada por Shailene Woodley em cinebiografia

Shailene Woodley interpretará Janis Joplin em um filme biográfico da cantora que ganhou fama nos anos 1960 e é considerada a "rainha do rock and roll", revelou a Variety nesta terça-feira, 10. A atriz também fará parte da produção da trama, que ainda não tem data de lançamento definida.

"A Califórnia significou muito para a Janis Joplin - das varandas de São Francisco, até as paredes de madeira do Sunset Sound, o Estado se tornou um palco no qual ela explorou não apenas o mundo da música, mas um mundo com sua humanidade vibrante", comentou Woodley para a revista.

A produção também terá, segundo a revista americana, um orçamento de US$ 10 milhões (R$ 56 milhões), com um adendo de um financiamento público de US$ 2,5 milhões (R$ 14 milhões), da Comissão de Filmes da Califórnia. Ele será filmado em cerca de 30 dias e pretende captar a essência da vida de Joplin até sua morte.

Janis Joplin é dona de sucessos como Cry Baby, Piece of My Heart e Maybe, e fez parte da banda de rock Big Brother and the Holding Company, responsáveis pelo clássico álbum Cheap Thrills. A cantora morreu aos 27 anos por uma overdose de drogas, em 5 de outubro de 1970.