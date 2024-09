Andressa Suita sofre acidente doméstico e faz alerta

Andressa Suita usou suas redes sociais nesta quarta-feira, 11, para fazer um alerta aos seus seguidores. "Cuidado com box de vidro no banheiro", disse. A influenciadora digital revelou que cortou sua mão após o vidro estourar enquanto preparava um banho.

"Eu sempre tenho o hábito de abrir o box, ligar o chuveiro e esperar a água esquentar para chamar os meninos. Quando eu coloquei a mão no box, ele estourou, e, aparentemente, teve um corte pequeno."

O acidente ocorreu no dia 30 de agosto, no apartamento da família, em Goiânia. A modelo explicou que na data, ela resolveu ir com os filhos ao local pois sua casa estava muito barulhenta devido a instalação de estruturas para uma festa.

A mulher de Gusttavo Lima não procurou um hospital após o ocorrido por acreditar que o corte não havia sido fundo. "Voltei a rotina normal com as crianças, mas não paravam de sangrar. Chamei os médicos e precisou de quatro pontos, fiquei assustada", explicou.

A mesma situação ocorreu há um mês, com uma funcionária do sítio da família. Ela chegou a colocar película nos vidros do boxes da casa, mas não se lembrou se repetir o procedimento no apartamento. "Não deixem de colocar a película, é este o alerta.", disse.