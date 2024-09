Quem Thiago Cordeiro, apontado como namorado de Mariana Ximenes

Os tempos de solteira de Mariana Ximenes podem ter acabado. A atriz foi vista saindo de uma peça de teatro com o empresário Thiago Cordeiro e as especulações sobre o romance começaram a surgir. Mariana não confirma nem nega o romance. No entanto, fontes próximas a ela disseram ao jornal Extra que eles estão "felizes e apaixonados".

Quem é Thiago Cordeiro?

O suposto novo namorado da atriz tem 43 anos e é sócio fundador da Good Storage, especializada em alugar espaços de armazenamento para pessoas e negócios. A empresa, que teve um crescimento maior na pandemia, possui atualmente um capital social de R$ 72,7 milhões .

Em julho, a empresa anunciou a compra do Guarde Aqui, que também trabalha no mesmo ramo e que já possuía 25 unidades em 10 cidades das regiões Sudeste e Centro-Oeste do País.

Thiago começou sua jornada no mundo empresarial trabalhando no mercado financeiro. A criação da Good Storage foi um marco na vida profissional dele, que, aos 33 anos, resolveu investir em outros mercados.

Em abril deste ano, ele assumiu a presidência da Associação Brasileira de Self Storage (Abrass). Paulista, o empresário tem graduação e pós-graduação em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, além de MBA pela Northwestern Kellogg School of Management. Também já trabalhou na indústria de investimentos imobiliários.

Thiago também tem um pé nas artes dramáticas. Durante um período em que morou em Sydney, na Austrália, ele chegou a fazer figuração em alguns famosos filmes de Hollywood, como Homens de Preto II, Senhor dos Anéis e Star Wars - Ataque dos Clones.

Desde que o namoro começou, o empresário estaria se dividindo entre São Paulo, onde ele e atriz moram, e o Rio de Janeiro, cidade em que Mariana está ficando por conta das gravações de Mania de Você, novela que terá romance, erotismo, mocinho selvagem e reviravoltas; conheça.