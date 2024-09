'Quis muito ser paquita, mas não tinha como porque não era branca', diz Negra Li a Xuxa

A cantora Negra Li falou sobre sua relação na juventude com os programas de Xuxa em entrevista ao Altas Horas do último sábado, 7, em homenagem à apresentadora e suas assistentes de palco, conhecidas como paquitas.

"Com certeza fazia parte do meu imaginário. Eu quis muito ser paquita, mas não tinha como porque eu não era branca, não era loira", destacou.

Na sequência, Negra Li citou Adriana Bombom, outra convidada do Altas Horas: "Só que aí entrou uma pessoa no programa... Quando vi aquela menina preta no programa da Xuxa... Ela tinha uma confiança, não tinha?"

"Quando a vi, falei: eu posso. Aí que tomei a consciência, tirei um pouco daquele pensamento de rapper e falei: é importante estar nos lugares. A Bombom acendeu uma chama, uma esperança. Vi a importância de estar nos lugares, ser vista, ter uma representatividade", continuou.

Negra li ainda revelou que chegou a recusar um convite para participar de um programa de Xuxa nos anos 2000. À época, ela fazia parte do grupo RZO e chamou atenção por sua participação na música Não É Sério, com o Charlie Brown Jr..

"Uma vez o Chorão falou que você fez um convite para eu ir ao programa. ‘Quem que é aquela voz, ‘O jovem no Brasil nunca é levado a sério...’ Que vozeirão, traz essa menina pra cá!’. Eu disse que não. Me arrependo, tá, Xuxa? Porque eu entrei pro rap, e era aquela coisa: ‘que televisão, que nada!’. Aquele pensamento, eu quase não sorria mais, vestia a roupa dos meus irmãos...", contou.

O Altas Horas trouxe o tema por conta do lançamento de Paquitas Para Sempre, nova série original Globoplay, que estreia na plataforma em 16 de setembro e fala sobre os bastidores das assistentes de palco de Xuxa.