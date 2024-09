Preta Gil conta ter amputado o reto em tratamento contra câncer: 'Não posso ter vergonha'

A cantora Preta Gil contou que precisou amputar o reto no ano passado, durante o tratamento contra um câncer colorretal. A declaração foi feita ao Fantástico, que exibe uma entrevista com a artista neste domingo, 8.

"Tudo nessa doença é um grande tabu. Eu amputei o reto e eu não posso ter vergonha, porque é a minha realidade", disse a artista em um trecho prévio divulgado pelo programa dominical.

No ano passado, a cantora celebrou o fim do tratamento após a reconstrução de parte do trato intestinal. Em agosto, porém, ela teve de retomar o tratamento oncológico depois que o câncer voltou a ser detectado em quatro lugares diferentes de seu corpo.

"Essa cirurgia [da amputação] eu fiz há um ano. Agora, eu estou em um novo tratamento, com outros focos dos tumores, mas que também serão sanados, também serão curados, com toda a minha fé", afirmou Preta em vídeo publicado em sua conta no Instagram.

Recidiva

Preta Gil foi diagnosticada com câncer de intestino no início do ano passado. Entre os sintomas que a fizeram suspeitar de um problema de saúde estavam uma intensa constipação intestinal e fezes achatadas, com muco e sangue.

À época, ela realizou sessões de radioterapia e tratamento cirúrgico. A cantora também teve de passar por uma histerectomia total abdominal, procedimento que consiste na remoção do útero.

Após o tratamento primário, ela entrou em uma fase chamada de "sem evidência da doença", segundo médicos ouvidos pelo Estadão. Em outras palavras, o câncer não era mais detectável por exames físicos, de imagem, tomografia e/ou sangue.

No mês passado, porém, a artista informou que o câncer havia voltado, sendo detectado em dois linfonodos, no peritônio - membrana na cavidade abdominal que envolve órgãos como estômago e intestino - e no ureter.