Sérgio Mendes, músico que popularizou a bossa nova no mundo, morre aos 83 anos

Morreu nesta sexta-feira, 6, o músico brasileiro Sérgio Mendes, aos 83 anos, em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde vivia. A informação foi confirmada ao Estadão por familiares de Mendes. A causa da morte não foi revelada.

Sérgio Mendes nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, e começou a carreira no início dos anos 1960, estimulado pela bossa nova. Formou o Sexteto Bossa Rio e logo começou a excursionar pela Europa e Estados Unidos, país onde se fixou em 1964, depois de deixar definitivamente o Brasil após ser convocado para dar um depoimento ao governo militar. Logo em seguida, lançou o lendário grupo Sérgio Mendes & Brasil 66, que tinha como uma das vocalistas a cantora Gracinha Leporace, com quem Mendes era casado.

O músico ganhou fama ao lançar sua versão para Mas Que Nada, de Jorge Ben (Jor), em uma mistura de bossa, jazz e ritmos latinos. Décadas mais tarde, em 2015, gravaria uma nova versão acompanhado por Wiil.i.am, do Black Eyed Peas.

Outra versão famosa feita por Mendes foi para The Fool On The Hill, dos Beatles ,que recebeu elogios de Paul McCartney. Mendes foi indicado seis vezes ao Grammy, inclusive por essa versão, mas o músico ganhou o prêmio apenas em 1992, pelo álbum Brasileiro, que traz a canção Magalenha, de Carlinhos Brown.