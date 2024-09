Phoenix e Gaga fazem musical regido pelo caos em 'Coringa'

Cinco anos depois de vencer o Leão de Ouro com Coringa, o diretor Todd Phillips não conseguia esconder certo nervosismo ao retornar ao Festival de Veneza com sua sequência, Coringa: Delírio a Dois. Um dos filmes mais esperados da 81ª edição do festival, o longa estreou na noite de quarta, 4, com a presença de Lady Gaga e Joaquin Phoenix. "Parece certo estar de volta a Veneza. Parece o ponto de partida lógico para nós", disse Phillips. "Mas estou um pouco mais nervoso. É muito mais fácil chegar aqui como insurgente do que como titular."

Phoenix não é o tipo de ator que aposta em uma "franquia". Mas, durante as filmagens do primeiro longa, surgiu a ideia de explorar a música que o seu personagem, Arthur Fleck, ouve em sua cabeça. Teria de ser algo ousado, inesperado e audacioso, tanto quanto o primeiro filme, que surpreendeu ao arrecadar mais de US$ 1 bilhão nas bilheterias e render a Phoenix o Oscar de melhor ator.

Coringa: Delírio a Dois encontra Arthur Fleck institucionalizado e aguardando julgamento por seus crimes. O primeiro longa terminou após ele filmar o apresentador Murray Franklin (Robert De Niro) ao vivo na televisão. Isso fez dele um Deus para pessoas como Harley Quinn (Gaga), que ele conhece em uma ala diferente. Os dois se apaixonam imediatamente e cantam para se expressar.

Tanto Phoenix quanto Gaga cantaram ao vivo nas filmagens, com um pianista fora da câmera que, segundo ela, de certa forma era um outro ator na cena. "Para mim, foi uma questão de desaprender a técnica e permitir que a música saísse do personagem", afirmou Gaga.

VALSA

Phoenix, que inicialmente recusou a ideia de cantar ao vivo, acrescentou: "Parte da alegria, pelo menos para mim, foi pegar essas músicas que eram padrões e tentar encontrar uma forma de torná-las parte dos personagens". Eles também aprenderam várias coreografias ao longo dos meses, incluindo uma valsa na chuva. Mas, mesmo com o treinamento e a prática, disseram eles, as coisas tendem a mudar no momento. ++

"Todos nós realmente crescemos no momento e no caos de tudo", disse Gaga. "Você pode aprender uma música, aprender uma rotina de dança, mas isso nem sempre é a coisa mais honesta a se fazer diante das câmeras."

Phoenix recentemente ganhou as manchetes por deixar um filme de Todd Haynes alguns dias antes do início das filmagens. Em Veneza, ele se recusou a entrar em detalhes sobre a situação, dizendo que não seria justo com os outros profissionais envolvidos. Ele também disse que não falaria do peso que perdeu para interpretar Fleck: durante a turnê de imprensa do último filme, ele se arrependeu de ter falado tanto sobre isso.

Lady Gaga fez uma grande entrada no Lido na quarta. Fãs e fotógrafos corriam pelas docas do lado de fora do Excelsior Hotel na esperança de ver sua chegada. Ela colocou a cabeça para fora do táxi aquático particular, ao lado de Phillips e Phoenix, enquanto os fãs próximos gritavam "Gaga! Gaga! Gaga!" em uníssono.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.