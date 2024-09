Doze filmes brasileiros vão concorrer a uma vaga no Oscar 2025

A Academia Brasileira de Cinema anunciou na segunda, 2, a lista com os aptos para concorrer na categoria de Melhor Filme Internacional na premiação de 2025. Os seis selecionados serão anunciados no dia 16 de setembro, e a decisão final sai no dia 23 do mesmo mês.

A Metade de Nós, de Flávio Botelho, acompanha a história de um casal que acaba de perder o primeiro e único filho. De Walter Salles, Ainda Estou Aqui adapta o livro de Marcelo Rubens Paiva sobre sua mãe. Cidade; Campo, de Juliana Rojas, retrata a jornada de mulheres que recomeçam suas vidas.

Em Estômago 2, de Marcos Jorge, o presídio em que está Raimundo Nonato recebe chefe da máfia italiana. Levante, de Lillah Halla, segue a história de uma atleta que, às vésperas de uma competição, descobre que está grávida. Motel Destino, de Karim Ainouz, também está na lista.