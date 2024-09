Antonia Fontenelle reage à prisão de Deolane Bezerra: 'Roda-gigante capotando'

Horas depois da prisão da influenciadora Deolane Bezerra na manhã desta quarta-feira (4), a apresentadora Antonia Fontenelle se pronunciou sobre o ocorrido com deboche nas redes sociais. "Essa roda gigante não tá girando, ela tá capotando", disse Antonia em stories do Instagram.

"Já tenho o título do meu 'ao vivo' de hoje, vai ser 'a Tonhona avisou'", continuou. A fala faz referência a uma briga entre as duas no mês passado, em que elas trocaram farpas depois que Antonia questionou a origem do patrimônio de Deolane.

"Amor, quer ficar rica tem que trabalhar honestamente. Venho falando isso não é de hoje. Para ficar rico, você tem que trabalhar muito, honestamente, ou ser herdeira. O contrário, é cadeia", concluiu a apresentadora em story postado no começo desta tarde.