Yasmin Brunet conta como Gabriel Medina terminou casamento: 'Olhando para o chão'

Após falar sobre o término de seu casamento com o surfista Gabriel Medina, Yasmin Brunet se tornou um dos nomes mais comentados nas redes sociais na última semana. Os dois começaram a namorar em 2020 e oficializaram a união em 2022, mesmo ano em que se separaram. A modelo relembrou o momento durante sua participação no podcadt De Frente Com Blogueirinha.

A ex-BBB foi questionada se existe alguma chance de reconciliação entre os dois. "Óbvio que não, jamais. [Certeza] absoluta, principalmente pelo jeito que terminou", respondeu.

Ela revelou que o surfista terminou com ela olhando para o chão. "Eu não sei até hoje por quê [...] Ele não conseguia nem olhar na minha cara."

Blogueirinha ainda perguntou sobre uma suposta curtida do atleta em um vídeo antigo dos dois feito por fãs do ex-casal. A convidada desconversou o assunto e reforçou que não existe possibilidade dos dois voltarem.

Yasmin ainda ressaltou que não bloqueou o ex-marido em suas redes sociais, mas que os dois não se seguem. "Nesse relacionamento eu saí muito como louca porque não foi esclarecido muita coisa. Sempre levei a culpa", finalizou.