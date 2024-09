Scheila Carvalho remove procedimentos estéticos e web reage: 'Irreconhecível'

A ex-dançarina do É o Tchan, Scheila Carvalho, 50 anos, decidiu remover os procedimentos estéticos faciais que havia realizado. Ela mesmo comunicou a decisão em uma postagem feita em suas redes sociais na segunda-feira, 2.

O processo de "inversão" dos procedimentos da empresária foi realizada pelo dermatologista Diego Corrêa. O médico explicou que a remoção do excesso de ácido hialurônico no rosto de Scheila é combinado com a bioestimulação de colágeno.

"[Vamos] tratar a qualidade de pele e a firmeza, para depois pensar em sustentação", diz o médico. Ele detalha que o enfoque vai para a área dos olhos e a linha do sorriso, através do PDRN (produto derivado do DNA do salmão, que promove a regeneração da pele).

"Recuperar a naturalidade do meu olhar e do meu sorriso foi a melhor sensação", escreveu Scheila na legenda do vídeo.

Nos comentários, internautas apoiaram a decisão da empresária: "Ainda bem que resolveu tirar, estava irreconhecível". Outra completou: "Ficou 10 anos mais jovem". "Ficou mais bonita", finalizou outro usuário do Instagram.