Rebeca Abravanel se declara para Pato: 'Faz meu coração bater mais forte'

Rebeca Abravanel, de 43 anos, postou uma declaração de aniversário para o marido, Alexandre Pato, que completou 35 anos na segunda-feira, 2. "Parabéns para aquele que faz meu coração bater mais forte", começou a filha de Silvio Santos em suas redes sociais.

"[Faz] meus dias mais alegres e tem segurando minha mão em todos os momentos. Que sua vida seja sempre repleta de coisas lindas e tudo aquilo que merece. Você é muito especial para todos nós. Te amo", completou.

Em seus stories no Instagram, o jogador agradeceu às mensagens de aniversário: "Obrigado a todos".

Os dois são casados desde 2019. Em 2024, Rebeca deu à luz o primeiro filho, Benjamin, no dia 12 de janeiro no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Em 2021, o casal se mudou para os Estados Unidos, após a contratação do jogador como reforço do time Orlando City, e retornou para o Brasil em 2023, em contrato como reforço do São Paulo.