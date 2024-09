'O Aprendiz': Sebastian Stan impressiona como Donald Trump em primeiro trecho de cinebiografia

O Aprendiz, polêmica cinebiografia de Donald Trump que estreou no Festival de Cannes em maio, teve a sua primeira cena divulgada. Na curta sequência, que pode ser conferida abaixo, o Trump vivido por Sebastian Stan é guiado pelo seu advogado e tutor, Roy Cohn - interpretado por Jeremy Strong -, para uma entrevista com uma repórter chamada Judy.

No clipe, Trump procura seguir os conselhos de Cohn enquanto o advogado se mostra cada vez mais impaciente com o jovem executivo. Em sua divulgação oficial, o filme foi descrito como uma "narrativa da relação mentor-tutelado que documenta o início da dinastia americana e aborda temas como poder, corrupção e fraude".

Dirigido pelo iraniano Ali Abbasi (de Holy Spider), O Aprendiz foca nos anos 1970 e 1980, na escalada do empresário imobiliário e no desenvolvimento de seu relacionamento com Roy Cohn. Em sua estreia no Festival de Cannes, o filme foi elogiado principalmente pelas performances de Stan e Strong.

Stan é conhecido popularmente por seu papel de Soldado Invernal na franquia de filmes da Marvel. Recentemente, ele esteve também nos filmes Dinheiro Fácil, Fresh e recebeu elogios por seu papel como Tomy Lee na série Pam & Tommy. Já Jeremy Strong ganhou o Emmy por seu papel em Succession, e atuou também em Armageddon Time, Os 7 de Chicago e Magnatas do Crime.

Apesar de ter assegurado a estreia nos EUA para o dia 11 de outubro, quase um mês antes das eleições presidenciais, O Aprendiz não está livre de questões judiciais. Após a exibição em Cannes, o time de Trump enviou uma ordem para cessar a distribuição, sob pena de ação judicial. Entre as cenas polêmicas de O Aprendiz está uma de estupro (de Trump com sua antiga esposa, Ivana, baseada nos relatos de procedimentos de divórcio do casal); o tratamento capilar do empresário; o uso de anfetaminas por parte do ex-presidente e cirurgias plásticas feitas durante o período retratado.

Além de Sebastian Stan e Jeremy Strong, O Aprendiz conta com Maria Bakalova no papel de Ivana Trump e Martin Donovan como Fred Trump. Ainda não há confirmação de estreia no Brasil.