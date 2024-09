Oliver Stone revela problemas com Robert Downey Jr. durante filmagem; entenda

Assassinos por Natureza foi lançado em 1994 e até hoje é um dos filmes mais conhecidos de Oliver Stone. No entanto, o diretor criticou a postura de Robert Downey Jr., intérprete Wayne Gale, nas filmagens.

Em entrevista ao Esquire, o cineasta explicou que as improvisações do ator o incomodavam profundamente. Stone revelou que na cena em que o personagem de Downey Jr. mergulha a camisa branca em sangue falso, ele chegou a gritar com o ator.

"Isso é demais! Você está indo longe demais, Robert. Você está estragando o meu filme [...] Isso não uma bobagem de comédia pastelão", disse o diretor na ocasião. Eventualmente, os dois chegaram a um consenso sobre a cena.

Stone não é o primeiro a revelar problemas com Downey Jr. O ator está sóbrio desde 2003, mas já lutou contra abuso de drogas e álcool, que afetavam sua performance nos sets de filmagem.

Em 1996 e 1999, ele foi preso após policiais encontrarem drogas e uma arma em seu carro. Sua última prisão foi em 2001.