Marco Pigossi se casa com cineasta italiano; saiba quem é Marco Calvani

O ator Marcos Pigossi oficializou sua união com o cineasta italiano Marco Calvani, em uma cerimônia de casamento realizada neste sábado, 31, na Toscana, Itália. O casal, que assumiu publicamente o relacionamento em 2021 e tinha união estável desde 2023, apareceu junto em vídeos compartilhados pelo canal Hugo Gloss.

Nos cliques divulgados nas redes, Calvani e Pigossi aparecem em ternos claros e descalços entrando na cerimônia. Um curto vídeo também mostra o momento em que o casal é celebrado pelos presentes com uma chuva de arroz e confetes.

Quem é Marco Calvani, marido de Marcos Pigossi?

Italiano de 44 anos, Marco Calvani é dramaturgo, diretor e cineasta nascido na província de Prato, na Toscana. Como ator, tem créditos nos filme italianos Caravaggio (2007), Riprendimi (2008) e na série Borgia (2011 - 2014), onde participou de quatro episódios.

Mais recentemente, no entanto, Calvani concentrou seus trabalhos como roteirista e diretor. Nas telas, ele ganhou destaque pelos curtas The View from Up Here (2017) e A Better Half (2022) e o longa de 2024, High Tide, com Marco Pigossi e Marisa Tomei no elenco.

Calvani também tem uma extensa experiência no teatro, tendo escrito e dirigido peças desde 2002. Seu último trabalho nos palcos foi Before We Fall Asleep, de 2019.

Os dois Marcos se conheceram em Los Angeles e atualmente moram juntos nos Estados Unidos.