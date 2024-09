Richard Gere reage a cena de 'Uma Linda Mulher' com Julia Roberts e brinca: 'Nenhuma química'

O ator Richard Gere, que acaba de completar 75 anos, participou de uma masterclass no Festival de Cinema de Veneza neste domingo, 1º de setembro, e comentou alguns de seus principais filmes, incluindo Uma Linda Mulher, comédia romântica de 1990 que ele estrelou ao lado da atriz Julia Roberts. Segundo o site The Hollywood Reporter, durante a aula, no Venezia Tennis Club, foi exibida uma cena em que Edward, o personagem de Gere, está tocando piano, quando Vivian, vivida por Julia Roberts, entra na sala e os dois vivem um momento romântico.

Ainda de acordo com o site, enquanto assistia à cena, o ator disse, de forma sarcástica: "Fala sério, nenhuma química", fazendo a plateia dar risada. "Esse ator e essa atriz obviamente não tinham química entre si... Não vejo isso há muito tempo. Essa é uma cena sexy", completou ele.

O artista também contou que a cena foi improvisada para mostrar um pouco de seu talento no piano.

Na ocasião, o diretor Garry Marshall perguntou o que ele costumava fazer à noite no hotel, e Gere respondeu que às vezes tocava piano. Então, o cineasta pediu que ele tocasse "algo temperamental".

Uma Linda Mulher mostra um executivo milionário que contrata uma jovem garota de programa para acompanhá-lo por uma semana. Conforme os dois se conhecem, começam a se apaixonar, apesar das diferenças entre eles.

O filme arrecadou U$ 460 milhões e foi uma das maiores bilheterias do cinema em seu ano de lançamento.