Ex-BBB Gui Napolitano é assaltado em SP: 'Estamos expostos'

Gui Napolitano, ex-participante do Big Brother Brasil, sofreu um assalto na sexta-feira, 30, em São Paulo. Ele revelou a situação por meio do Instagram na noite de sábado, 31, quando explicou o motivo da sua ausência nas redes sociais.

O influenciador estava no banco de passageiros em um carro na Marginal Pinheiros, próximo à ponte Ponte Eusébio Matoso, quando um criminoso quebrou a janela do veículo e roubou o celular dele. Napolitano compartilhou a imagem do vidro estilhaçado e alertou os seguidores.

"Não mexam no celular nem se estiver como passageiro. Isso acontece todos os dias em São Paulo. Os bandidos quebram o vidro e roubam o celular. Quem cuida de mim não dorme, amém", escreveu ele.

Napolitano ainda esclareceu que o registro foi feito do celular do motorista e explicou a situação. "Estamos expostos mesmo. Tem acontecido com cada vez mais frequência. Eu vacilei porque estava assinando um contrato de trabalho. Estava preocupado porque o trabalho era ontem (sexta)."

O influenciador ganhou notoriedade após participar do BBB 20. Em 2021, ele também foi um dos integrantes do elenco do No Limite, reality de sobrevivência da TV Globo.