Aplausos para filme brasileiro 'Ainda Estou Aqui' duram quase 10 minutos em Veneza

Ainda Estou Aqui, filme brasileiro dirigido por Walter Salles, foi exibido na 81.ª edição do Festival de Veneza, na Itália, neste domingo, 1.º de setembro. O longa foi aplaudido por 9 minutos e 46 segundos pelo público presente na sessão de gala. Mais cedo, houve a sessão para a imprensa.

Em uma plateia com muitos brasileiros, a sessão começou atrasada. Ao longo do último terço do filme, foi possível ouvir muitas pessoas chorando no local.

Ao final da sessão, Walter Salles, Selton Mello e Fernanda Torres demonstravam estar emocionados e choraram bastante.

Ainda Estou Aqui é uma espécie de retorno do próprio cineasta, que não lançava um longa de ficção desde a produção em inglês Na Estrada, de 2012.

Mesmo tendo concorrentes fortes como Nicole Kidman (do filme Babygirl) e Angelina Jolie (do filme Maria), Fernanda Torres tem chances de levar a Coppa Volpi, prêmio do festival para a atuação feminina.