'Angústia sem fim', diz Manu Bahtidão sobre diagnóstico de depressão e síndrome do pânico

A cantora Manu Bahtidão, de 38 anos, fez uma pausa na carreira motivada por um diagnóstico de depressão e síndrome do pânico. Ela foi uma das convidadas do Altas Horas, exibido na noite deste sábado, 31, e comentou a situação a pedido do apresentador Serginho Groisman.

"Acredito que o que eu tenho passado muita gente no Brasil e no mundo já passou. Eu fui diagnosticada com depressão e síndrome do pânico recentemente. Eu dei uma pausa, mas uma mini-pausa. Já era pra ter parado, porque eu já estava com alguns sintomas muito presentes", explicou ela

Emanuella Tenório Rocha - nome verdadeira da artista - disse que ficava adiando a pausa, mas chegou um momento em que percebeu que precisava priorizar a saúde mental. "Prefiro parar agora, me restabelecer, me cuidar", contou.

"É um medo, uma insegurança, uma dor, uma angústia sem fim e sem motivo aparente. Eu estou em um momento muito feliz da minha carreira, um momento que eu sonhei muito. São 24 anos trabalhando e buscando isso, e às vezes quando chega o momento em que as coisas acontecem, nós ficamos meio assustados com muita coisa que vem junto", continuou.

Para cuidar da saúde, Manu cancelou shows e participações e se afastou das redes sociais, mas decidiu manter o compromisso de comparecer ao programa de Groisman. Durante a exibição da atração da TV Globo, ela publicou stories no Instagram emocionada, explicando que a gravação foi difícil por conta da crise de pânico e da ansiedade.

Manu também agradeceu ao apresentador e à produção, e ressaltou a importância da sua participação, já que o programa homenageou o seu Estado natal, o Pará. O Altas Horas deste sábado também contou com participação de Gaby Amarantos, Pabllo Vittar, Liah Soares e Zaynara.