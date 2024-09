Adriana Sant’Anna postou uma declaração de amor ao seu marido, Rodrigão, no Instagram na noite deste domingo, 31. Atualmente, o ex-BBB está internado em um hospital nos Estados Unidos após ter passado por uma cirurgia por conta de um tumor.

"Como eu amo ser casada com meu amor! Vocês não imaginam a vontade que estou de voltar para nossa casinha e poder viver mais momentos como esses, com ainda mais intensidade, frequência e vontade", escreveu, ao lado de um vídeo em que aparece dançando com Rodrigão.

"Casais, enquanto estou aqui, quero deixar alguns conselhos: não briguem por motivos bobos; não se separem porque o casamento caiu na rotina; não sejam tão duros e exigentes um com o outro; se amem; se beijem; se abracem; se premitam viver novos desafios juntos", refletiu.