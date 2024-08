Angelina Jolie chora em exibição de 'Maria' em Veneza

Angelina Jolie estava visivelmente emocionada após exibição de Maria, seu próximo filme, que estreou durante o Festival de Veneza, nesta quinta-feira, 29. A atriz participou da sessão, que recebeu sonoros aplausos. Jolie foi vista enxugando lágrimas do rosto.

Maria é um filme biográfico em que a atriz dá vida à personagem-título, a cantora de ópera Maria Callas, reconhecida como uma das maiores do mundo. O longa tem direção de Pablo Larraín e conta com nomes como Alba Rohrwacher e Pierfrancesco Favino no elenco. Os três também estavam na sala.

Ambientado em Paris, nos anos 1970, o filme conta a história da cantora, sua vida tumultuada, bem como a acompanha em seus últimos dias de vida.

Após a estreia em Veneza, um burburinho sobre Oscar surgiu e algumas pessoas já falam que este pode ser um dos indicados a melhor filme, além da indicação de Jolie para melhor atriz. Essa não é a primeira biografia feminina dirigida por Larraín, que também assinou Jackie (2016), com Natalie Portman dando vida a Jacqueline Kennedy Onassis, além de Spencer (2021), que traz Kristen Stewart como princesa Diana.

Em entrevista coletiva, a atriz ressaltou a sensibilidade de Callas e disse ter se relacionado com a história da cantora de maneiras surpreendentes, de acordo com a revista People. "Eu compartilho sua vulnerabilidade mais do que qualquer coisa", disse a atriz.

Maria deve entrar no catálogo da Netflix, mas ainda não há data para isso acontecer.