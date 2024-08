Alok faz show surpresa para 4 mil pessoas na Faria Lima

Na tarde da quinta-feira, 29, a Avenida Faria Lima, em São Paulo, se transformou em um palco de festa eletrônica com o show gratuito do DJ Alok. O artista se apresentou para cerca de 4 mil pessoas em um terreno cercado por tapumes devido à demolição de prédios antigos para novos empreendimentos.

O evento inesperado tirou os trabalhadores dos prédios que concentram importantes escritórios comercias e financeiros da cidade. Moradores da região e alguns curiosos também passaram por lá para conferir o show.

Com o início às 19h30, a multidão aumentou e a ocupação se expandiu para três faixas da avenida. Mesmo assim, o trânsito seguiu fluindo, com breves interrupções causadas por motoristas que paravam para assistir por alguns minutos. A Polícia Militar e a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) estavam no local para apoiar e orientar o tráfego.

A surpresa foi um aquecimento para o festival de música eletrônica Tomorrowland, que acontecerá entre os dias 11 e 13 de outubro em Itu, no interior de São Paulo. Promovido pela Budweiser, patrocinadora da edição do evento, a "prévia" gratuita que aconteceu na Faria Lima teve a abertura do DJ Zerb e The Symphony of Unity.