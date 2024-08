Morrissey diz que aceitou oferta para volta dos Smiths, mas Johnny Marr 'ignorou a oferta'

Após o anúncio da volta do Oasis, começaram a circular nas redes sociais pedidos para o retorno do The Smiths, uma reunião muito improvável de acontecer. No entanto, Morrissey, vocalista do grupo britânico criado e encerrado nos anos 1980, disse que aceitaria tocar novamente com Johnny Marr, guitarrista da banda com quem tem relações cortadas.

Em seu site, Morrissey disse que recebeu em junho uma "oferta lucrativa" para que os dois se reunissem em uma turnê mundial como The Smiths ao longo de 2025. O texto diz que ele aceitou, mas que "Marr ignorou a oferta". Além disso, alfineta o ex-companheiro de banda dizendo que, enquanto Morrissey está em uma turnê com ingressos esgotados em novembro nos Estados Unidos, o guitarrista é convidado de uma turnê especial do New Order.

A questão do The Smiths vai além da separação que aconteceu ainda na década de 1980. Desde então, a banda nunca se reuniu novamente para tocar, ao contrário de tantas outras que, ao menos, fizeram turnês de reencontro. Além da treta entre o vocalista e o guitarrista, um encontro da formação original do grupo é impossível de acontecer, já que o baixista Andy Rourke morreu em 2023.

Além disso, Marr tem uma opinião muito clara sobre o ex-colega. Em negação às insistências de retorno da banda, o baixista publicou apenas uma imagem em sua conta no X (antigo Twitter): uma foto do político britânico de direita Nigel Farage.

A resposta é uma referência ao posicionamento político de Morrissey, do qual Marr discorda. Nigel ganhou destaque no mundo político com seu posicionamento a favor do Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, que aconteceu, finalmente, em janeiro de 2020.