Lista de vencedores do Prêmio Grande Otelo 2024 tem Vera Holtz, Ailton Graça e mais

O Prêmio Grande Otelo 2024 anunciou seus vencedores na noite desta quarta-feira, 28, em uma cerimônia na Cidade das Artes Bibi Ferreira, no Rio de Janeiro. Pedágio, de Carolina Markowicz, conquistou os prêmios de melhor longa-metragem de ficção, melhor direção e melhor roteiro original. Já O Sequestro do Voo 375, de Marcus Baldini, foi a produção mais premiada da noite, conquistando seis troféus - incluindo o de melhor roteiro adaptado, concedido a Lusa Silvestre, colunista do Estadão, e Mikael de Albuquerque.

O prêmio de melhor atriz foi para Vera Holtz, por sua atuação em Tia Virgínia, e o de melhor ator para Ailton Graça por Mussum, O Filmis. A noite também celebrou a história do cinema brasileiro com a presença de ícones do Cinema Novo, como os cineastas Cacá Diegues e Ruy Guerra, que subiram ao palco para receber homenagens. Confira lista completa dos vencedores:

Vencedores - Prêmio Grande Otelo 2024

Melhor Direção: Carolina Markowicz por "Pedágio"