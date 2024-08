Rivalidade no 'Estrela da Casa' se acirra após eliminação de Rodrigo Garcia

O Estrela da Casa eliminou Rodrigo Garcia na terça-feira, 27, após o Festival. O roadie deixou a casa com 16,65% dos votos para ficar, contra Lucca (36,03%) e Unna X (47,32%). Na madrugada desta quarta, 28, os participantes reagiram à volta de Unna e Lucca, ao discurso de MC Mayarah sobre "união" e à formação de uma rivalidade entre os quartos.

O eliminado, Rodrigo Garcia, se apresentou com Não Digita, de Tarcísio do Acordeon. Evellin se emocionou ao ver o roadie cantar.

Lucca foi o primeiro a se apresentar no Festival, uma das etapas da eliminação, e cantou Caso Indefinido, música de Cristiano Araújo. Unna x apresentou sua versão de Pilantra, cantada originalmente por Jão e Anitta.

MC Mayarah e Thália, que ganharam respectivamente os títulos de Estrela da Semana e Dona do Palco, também se apresentaram.

Após a eliminação de Rodrigo, os roadies retornaram para a casa. O casal formado por Unna e Matheus Torres se enfrentou no Duelo que levou a cantora para a Batalha. Matheus também celebrou a volta da roadie.

Estratégias de jogo e rivalidade

Mais tarde, outros participantes discutiram sobre as estratégias de jogo. MC Mayarah realizou um discurso sobre os cantores se apoiarem dentro da casa, independentemente das desavenças, após a volta de Unna da Batalha - participante que ela tinha indicado. "Se um participante ganhou, bata palma, independente de desavença", afirmou ela.

Nick Cruz também falou quem são seus aliados durante uma conversa com MC Mayarah, Califfa, Evellin e Ramalho, que dormem no quarto laranja. O roadie, que dorme no quarto azul, disse: "Sou fechado com vocês. Da mesma forma que eu sou de verdade, e respeito todo mundo. Mas nunca me abriram o jogo lá [...] Não adianta chegar na final e ficar fazendo jogo sujo".