Oasis: relembre uma entrevista surpreendentemente fofa de Liam Gallagher

Com o anuncio da volta do Oasis aos palcos, a web resgatou uma entrevista inusitada de Liam Gallagher. Em 2018, o vocalista respondeu a perguntas de crianças a pedido do portal Noisey. E ele encarou questionamentos inusitados e talvez inéditos, como qual o filme favorito da Disney e como ele lida com a raiva.

Para a primeira pergunta, feita pela pequena Mia, Liam responde sem hesitar: Procurando Nemo. Para a segunda, ele brinca: "Interessante... você trabalha para o The Sun?", disse, citando o famoso tabloide britânico - que, inclusive, foi o primeiro a dar um rumor sobre o retorno do Oasis, ainda em 2023.

Apesar do jeito sério e encrenqueiro - inclusive em entrevistas - para esta, Liam mostrou bom humor e desenvoltura. Ao comentar que o irmão, Noel, toca guitarra, ele acrescenta a uma pequena entrevistadora: "ele não é muito mais alto que você".

O Oasis confirmou na madrugada desta terça-feira, 27, que se reunirá para uma turnê de retorno em 2025. O anúncio marca o fim de um hiato de 15 anos e, consequentemente, a longa rivalidade entre os irmãos Liam e Noel Gallagher.