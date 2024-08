Amaury Lorenzo é vítima de haters na internet: 'Esfaquear ele 500 vezes'

Amaury Lorenzo revelou que é vítima de ataques de ódio na internet. Nesta terça-feira, 27, o ator usou suas redes sociais para repudiar as ações. Ele mostrou um insulto que recebeu no X (antigo Twitter).

"Que homem feio da p...! Alguém deveria bater nele até quebrar esses dentes, depois esfaquear ele 500 vezes, cortar o corpo em pedaços, queimar com fogo e jogar os restos no Rio Tietê", escreveu o internauta.

O artista respondeu a mensagem pedindo por proteção. "O ódio na internet [...] Que Deus e Nossa Senhora de Fátima nos proteja e me livre de todo o mal. Maria, minha mãe, passa na frente."

Nos comentários, fãs e seguidores do ator demonstraram solidariedade a ele. "Oh Amaury, fico muito triste em pensar em você lendo isso. As pessoas não têm limites. Já foi denunciado. Espero que você fique bem e bem protegido", escreveu um. "Eu não entendo o motivo de tanto ódio! Se usassem o tempo para fazer coisa boa, eu acho que seria mais produtivo", disse outro.

O ator também recebeu o apoio de famosos. "Deus te proteja de todo mal sempre. Te amamos, amigos!", escreveu Lucy Alves. "Meu amor, você está blindado contra a maldade humana. Quem nos protege é muito maior. Dói ler isso, eu sei, mas passa quando a gente se lembra que o mal por si se destrói", escreveu Rita Batista.

Amaury Lorenzo será um dos protagonistas da próxima novela das 19h da Rede Globo. Em Volta Por Cima, ele interpretará Chico, noivo de Madá (Jéssica Ellen).