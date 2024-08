'Vou ser mãe de uma menina chamada Clara', revela Graciele Lacerda

Graciele Lacerda ficou surpresa com o anúncio de que vai ser mãe de uma menina. Depois do chá revelação, na tarde deste domingo, 25, ela comentou nas redes sociais que achava que teria um menino com Zezé di Camargo. Os dois oficializaram a relação durante o evento - também para a surpresa de Graciele.

"Vou ser mãe de uma menina chamada Clara, que é uma coisa que eu sonhava desde quando eu era pequenininha", ela disse nas redes sociais. Para ela, a realização de ser "mãe de menina" é um "sinal de Deus" em sua vida.

Graciele Lacerda também explicou o significado do nome escolhido: "Clara significa luz, iluminada". "Eu tenho certeza que ela vai trazer muita luz para a nossa vida. A gente está muito feliz".

Segundo o dicionário de nomes próprios, "Clara" também pode significar "ilustre" e "brilhante".

A mulher de Zezé revelou que pensava que seria mãe de menino, devido à escolha do marido pelo nome indígena Kaluanã: "Ainda não caiu a ficha que eu vou ser mãe de menina porque eu tinha uma dúvida, mas no fundo eu achava que era menino. Ainda mais quando o Zezé escolheu um nome com todo o significado", disse. "É um nome forte, [cujo] significado é ‘forte guerreiro’", finalizou.

Zezé, de 61 anos, já é pai da cantora Wanessa, 41 anos, Camilla, 38 e Igor, 29, frutos do antigo casamento com Zilu Camargo, de quem o sertanejo se separou em 2012. Já Graciele, de 43 anos, será mãe pela primeira vez. O casal está junto desde 2014.