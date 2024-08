Renato Borghi revisita Brecht para celebrar 65 anos de carreira

O ator Renato Borghi resolveu celebrar os seus 65 anos de carreira de volta ao início de tudo: o palco do Teatro Oficina. Ele fundou, ao lado de Zé Celso e outros artistas, a companhia, que também comemora 65 anos de atividades. Os dois se desentenderam e ficaram sem se falar por dez anos antes da reconciliação.

Desta vez, Borghi apresenta o espetáculo O Que nos Mantém Vivos?, uma espécie de continuação do clássico O Que Mantém um Homem Vivo?, de 1973, criado por Borghi e Ester Góes com base na obra de Bertolt Brecht, que propunha uma reflexão a respeito da humanidade marcada pelo humor e pela ironia.

O Que nos Mantém Vivos? é dividida em quatro temas: "Todo dia morre gente", "Deus acima de todos", "Pátria armada" e "Luta amada". No elenco, além do ator, estão Débora Duboc (parceira de Borghi na companhia Teatro Promíscuo), Elcio Nogueira Seixas, Cristiano Meirelles e Nath Calan. O roteiro, que mistura trechos do texto de Brecht com depoimentos e memórias dos artistas que estão no palco, é de Elcio Nogueira Seixas, em colaboração com o próprio Borghi, e a direção é assinada por Rogério Tarifa.

O Que nos Mantém Vivos?

Teatro Oficina.

Rua Jaceguai, 520.

Sáb., 20h; dom., 19h.

R$ 80.

Até 1º/9

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.