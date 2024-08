Justin Bieber anuncia nascimento do primeiro filho

O astro pop Justin Bieber, de 30 anos, anunciou no final da noite desta sexta-feira, 23, o nascimento do primeiro filho.

O cantor publicou um registro do pezinho do bebê junto à mão da esposa e mãe, a modelo Hailey Bieber, de 27 anos.

"Bem-vindo ao lar, Jack Blues Bieber", diz a publicação que em poucas horas já recebeu mais de 5,5 milhões de curtidas e várias mensagens de fãs brasileiros, que inundaram a caixa de comentários do cantor para felicitar o casal.

Justin e Hailey Bieber anunciaram em maio, com algumas imagens de Hailey acariciando a barriga, registros também publicados no Instagram do cantor, que seriam pais. Assim como no anúncio do nascimento, a revelação sobre a gravidez gerou milhões de curtidas em poucas horas.

A modelo é filha da brasileira Kennya Deodaton, designer nascida em uma família da alta sociedade. Os avós de Hailey são Eumir Deodato, pianista e produtor carioca que fez parte da Bossa Nova, e a mineira Rute Almeida.

A influenciadora tem três tatuagens em homenagem ao País. Em uma delas, no tornozelo e em homenagem à avó, está escrito "Minas Gerais". As outras duas trazem as palavras gente (no quadril) - e "beleza" (no pescoço).