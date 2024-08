Quem é Zé Neto, sertanejo que vai fazer tratamento para depressão e síndrome do pânico

A dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano anunciou nesta quinta-feira, 22, a suspensão de sua agenda de shows pelos próximos 90 dias.

A decisão foi comunicada por meio de uma nota publicada no perfil oficial de Zé Neto no Instagram, na qual a equipe da dupla informou que o cantor enfrenta um tratamento para depressão e síndrome do pânico, e precisará de um período de afastamento.

O duo foi formado no ano de 2011 em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Os músicos ganharam popularidade em 2016 com a música Seu Polícia. Em 2018, se tornaram um dos maiores nomes sertanejos do Brasil devido aos projetos Acústico e Esquece o Mundo Lá Fora, que reuniram hits como Status Que Eu Não Queria e Bebida na Ferida. Já foram indicados ao Troféu Imprensa e Grammy Latino.

Zé Neto, de 34 anos, é considerado uma figura extrovertida, em contraste a Cristiano, que é mais contido. Ele é casado com a influenciadora Natália Toscano desde 2016. O casal possui dois filhos: José Filho, nascido em 2017, e Angelina, nascida em 2020.

Em 2021, Zé Neto fez um tratamento para tratar uma doença pulmonar que prejudicava sua voz. Na época, o cantor justificou os problemas pulmonares em decorrência do covid-19 e do uso de cigarro eletrônico.

Em dezembro de 2023, Zé Neto sofreu um acidente automobilístico em Minas Gerais. O veículo em que ele estava colidiu contra uma carreta e outros dois carros. Ele fraturou três costelas.

Em fevereiro deste ano, o cantor cancelou shows após contrair dengue. Meses depois, em julho, a dupla voltou a cancelar apresentações após o artista ser diagnosticado com pneumonia.