Preta Gil revela ofensas de Silvio Santos em livro: 'Me chamou de gorda, feia e mentirosa'

Preta Gil lançou, na semana passada, sua autobiografia Os Primeiros 50. Em um trecho do livro, a cantora contou como se sentiu após uma participação no Programa Silvio Santos, no SBT. Ela conta que deixou a emissora chorando após ser chamada de "gorda, feia e mentirosa" pelo apresentador, que morreu no último sábado.

"Foi uma dor genuína. Eu não estava preparada para aquilo. Ele questionou como eu teria ‘arrumado um marido’. Hoje, me arrependo de não ter saído do palco. Mas eu não tive forças. Eu tive uma sensação que imagino ser um pouco parecida com a descrita por mulheres que sofrem violência física ou verbal", escreveu a artista em seu livro.

Segundo Preta, Silvio teria falado de seu peso, mas a produção retirou do ar os trechos em que a artista foi ofendida. "Quando eu saí do programa chorando, aos prantos, a direção estava visivelmente chateada comigo. ‘Que pena que você não levou na brincadeira. Que pena que você não teve humor’", escreveu. "E como ter humor? Ele me chamou de gorda, de feia, de mentirosa. Ele questionou até o público do meu trio. Assim que saí do estúdio, surgiu uma nota na internet, dizendo que eu tinha deixado o estúdio aos prantos."

A artista também conta em seu livro que nunca falou abertamente sobre as ofensas de Silvio para proteger o veterano de "inúmeras indelicadezas". A filha de Gilberto Gil, no entanto, deixou claro porque preferiu falar em seu livro: "Não dá para ficar calada. Isso só me machuca".