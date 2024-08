Oficina, minimercado, camarim, teatro: Viih Tube inaugura brinquedoteca de luxo para a filha

Viih Tube e Eliezer mostraram imagens da nova brinquedoteca com casa de bonecas que fizeram para Lua, de 1 ano, inaugurada oficialmente durante a comemoração do aniversário da influenciadora, que completou 24 anos no domingo, 18. O casal vive na Granja Viana, em São Paulo.

O espaço conta com oficina, minimercado, camarim, teatro e clínica veterinária, além de piscina de bolinhas. O projeto foi pensado para Lua e para Ravi, segundo filho do casal, cuja gravidez foi anunciada em abril.

No post em que mostrou as fotos da brinquedoteca, Viih Tube escreveu: "O que você quer fazer no seu aniversário? Estrear a brinquedoteca com todos os amiguinhos da lua! Nada vai me deixar mais feliz agora! E eu acertei! Foi um almoço maravilhoso".