Entrevista antiga de Julia Roberts viraliza após 'É Assim Que Acaba'

Sucesso nas bilheterias ao redor do mundo - e no Brasil -, É Assim que Acaba não está livre de polêmicas. Além de conflitos nos bastidores entre Blake Lively, atriz e produtora, e Justin Baldoni, diretor, parte do público nas redes sociais também tem criticado a postura de Lively na divulgação do filme. Além de usar o momento para falar de sua linha de produtos de cabelo, a protagonista tem promovido o filme em uma estratégia "a là Barbie", chamando grupos de garotas para assistirem ao filme "usando seus vestidos florais".

Assim que Acaba é um filme com foco em um caso de violência doméstica. E enquanto a divulgação de Blake tem sido considerada "em desconexão" com a seriedade do filme, fãs encontraram e circularam nas redes uma antiga entrevista de Julia Roberts, se colocando de forma bem mais séria em uma entrevista sobre Dormindo com o Inimigo - longa de 1991 com temática semelhante.

A declaração de Julia Roberts, dada em entrevista a Bobbie Wygant, aconteceu quando a atriz tinha apenas 24 anos. Questionada sobre o que faria se vivenciasse um caso de violência doméstica, a atriz foi séria em sua resposta: "Eu não saberia dizer. Não consigo nem imaginar estar em uma situação tão horrível, não está na minha capacidade de compreensão".

Na conversa, a entrevistadora insiste, e alega que não suportaria isso, dando a entender que seria fácil escapar ou revidar em um cenário de violência doméstica. Julia rebate: "Mas é um processo de manipulação, que cresce e se torna muito maior que isso. Não é tão simples assim. Acho que é muito psicológico e muito destrutivo, então não acho que seja assim tão simples".

A entrevista contrasta com uma conversa recente de Blake Lively onde um entrevistador questiona o que ela falaria para uma fã que tivesse vivenciado isso e a abordasse na rua. De modo humorístico e irônico, Blake respondeu: "Ela poderia pedir meu endereço ou meu telefone! Ou só minha localização, posso compartilhar minha localização".

O thriller de 1991, Dormindo com o Inimigo, com Julia Roberts, está disponível na Disney+. É Assim que Acaba ainda está em cartaz nos cinemas brasileiros