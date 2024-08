Neta de Silvio Santos faz post ao avô: 'Certeza que viveu a vida como deveria ser vivida'

Amanda Abravanel, neta de Silvio Santos, prestou uma homenagem após a morte do avô neste sábado, 17, em uma publicação no Instagram. O maior nome da TV brasileira morreu na madrugada do sábado aos 93 anos no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com o boletim médico, ele teve uma broncopneumonia após uma infecção por gripe influenza A (H1N1).

Amanda, filha da segunda filha do apresentador, Silvia Abravanel, descreveu que "nunca havia pensado em perder o avô assim". "Pedi tanto, mas tanto ao senhor meu Deus para que você pudesse ficar bem, mas sei que nem sempre as coisas são como nós planejamos", disse.

A jovem compartilhou registros com o apresentador em várias fases da vida e afirmou que Silvio "descansou, em paz e tranquilo". "Tenho certeza de que viveu a vida como deveria ser vivida. [...] Deus, cuide do meu avô assim como ele cuidou de tantas gerações e alegrou o domingo de toda família brasileira", prosseguiu.

Amanda, por fim, escreveu que "descansa um rei, o tão amado e respeitado Senor Abravanel". "Que viva para sempre em nossos corações o eterno Silvo Santos. Eu te amo, vô, hoje e para sempre", disse.

Silvio foi enterrado neste domingo, 18, no Cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo, em cerimônia judaica fechada para a família e amigos mais próximos, a pedido do próprio apresentador.