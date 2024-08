Isabelle Drummond explica afastamento da TV e fala de seu pai, que foi assassinado

Isabelle Drummond, que saiu da frente das telas após seu papel em Verão 90, folhetim de 2019, revelou sua dedicação a outras áreas do entretenimento, em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo, nesta segunda-feira, 19. Discreta com relação à sua vida pessoal, a atriz de 30 anos também comentou sobre o post que fez no Dia dos Pais, em homenagem ao seu pai, assassinado em 2007, durante um assalto, aos 45 anos.

"Estava no carro. De repente, estava fazendo uma carta para ele na minha cabeça, no meu coração. (...) Ele é uma pessoa muito admirada por mim e por todos que estavam com ele. Era uma pessoa solar. (...) Acordei pensando: 'Puxa, queria falar isso para ele'. E aí resolvi fazer", disse ela ao Globo.

No post, junto com a foto de Fernando Luiz Drummond Xavier, ela escreveu: "Dizem que quando as pessoas se vão a gente passa a admirá-las mais. Que todos os seus defeitos desaparecem e elas se transformam numa espécie de perfeição. Mas você sempre foi admirado por todos a sua volta. Todo mundo virava meio seu fã. Um riso solto, uma espécie de perfume de alegria que se espalhava Seu coração carregava a semente da justiça. Suas virtudes e qualidades eram maiores do que os seus defeitos. E sua vida está gravada em mim. Eu te amo muito. Meu querido, meu amado pai", escreveu.

Projetos profissionais

Atualmente, Isabelle está no centro de dois projetos cinematográficos, como produtora e diretora porque, como ela contou, sentia falta de poder acrescentar sua visão aos projetos a que se dedicava como atriz.

O primeiro é um filme sobre Laura Alvim, que doou seu imóvel na frente da Paria de Ipanema para a criação da Casa de Cultura Laura Alvim, em 1986. Isabelle é produtora e protagonista do filme, que conta com roteiro de Anna Lee e Rita Toledo.

O segundo projeto envolve três curtas que vão virar um longa. Uma dessas produções vai contar a história da primeira mulher a usar biquíni no Brasil, a alemã Miriam Etz.

Isso não quer dizer, porém, que ela está deixando de lado sua carreira como atriz. "Tudo depende do projeto, do momento. Eu sou uma atriz, eu me movo como atriz também. Depende de as coisas casarem", ressaltou.