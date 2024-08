No 'Estrela da Casa', Lucca perde a imunidade para Rodrigo e xixi é o assunto do programa

Lucca foi o último participante a deixar a primeira Prova de Resistência do Estrela da Casa, o que lhe garantiria a imunidade e dinheiro nesta primeira semana de programa. Ele, porém, não levou o prêmio. A prova teve início da noite de terça, 13, e durou 17 horas - até que Rodrigo Garcia deixou cair o cartão que era obrigado a segurar e foi desclassificado. Com isso, Lucca seria o vencedor.

Na noite da quarta-feira, 14, no entanto, quando a apresentadora do reality show, Ana Clara, falou ao vivo com os participantes, ela disse: "Na prova de resistência, temos que resistir. A gente acompanhou você, Lucca, contando pro pessoal que você fez xixi na prova. Na prova de resistência, a gente precisa resistir ao sono, ao xixi, à fome. E tem que respeitar as regras: ficar em pé, no caso da prova de vocês, com o braço esticado. Por esse motivo, você foi desclassificado da prova", completou ela, entregando a imunidade para Rodrigo Garcia, além do saldo de R$ 1,6 mil.

Sobre ter urinado durante a prova, Lucca disse, após perder a imunidade: "Foi pensando mesmo na estratégia, de todo mundo querer vencer [...] Só que eu não escutei a Ana falando que não pode urinar", disse.

Ele completou afirmando que não estava conseguindo se segurar, mas que não iria "fingir" que não fez, pois não queria burlar as regras do programa.

Lucca foi desclassificado à noite. A confissão do roadie foi feita à tarde - para Evellin e Rodrigo.

Os competidores entraram em cabines segurando um cartão com a mão. Não podiam soltá-lo, nem sair do espaço.

O saldo do participante era mostrado na frente da cabine e aumentava gradativamente para todos os participantes, sinalizando o valor em dinheiro que o ganhador da prova obteria - de acordo com o tempo que permanecesse.

Além da recompensa para quem vence, o "Momento Sai Ganhando" fez com que aqueles que desistissem ao longo da prova pudessem retirar o dinheiro que acumularam durante o período em que ficaram na cabine.

Quando vai ao ar o 'Estrela da Casa'

O novo reality show musical, que mistura o confinamento com provas musicais, é apresentado por Ana Clara e terá episódios diários, exibidos de segunda a sábado após a novela Renascer e, aos domingos, logo após o Fantástico.

Sob a direção de Boninho, o programa pode ser assistido também pelo Globoplay.