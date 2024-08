Em 1991, Susana Vieira já demonstrava não ter paciência para quem estava começando; veja vídeo

Em 2009, uma cena do extinto Vídeo Show chamava atenção do público: nos bastidores de uma gravação, Susana Vieira tomava o microfone da jovem repórter Geovanna Tominaga e brincava: "Não tenho paciência pra uma pessoa que está começando". O meme - antes mesmo de o termo ganhar esse significado - se espalhou e Susana recebeu críticas pela postura.

Essa atitude da atriz não é inédita. Nesta quinta, 15, a TV Brasil publicou uma entrevista com Susana Vieira nas redes sociais da emissora. No vídeo de 1991, a atriz comenta as diferenças de se trabalhar em teatro e TV, e ressalta a importância de chegar nos ensaios com o texto decorado. "Tem uns atores jovens que não gostam de decorar texto. Partem da premissa que são mais importantes que os personagens", desabafa. "Eles se atrapalham e atrapalham até a gente!". Assista aqui .

Em seguida, um jovem João Kleber opina que as TVs estavam buscando atores mais novos para economizar nos custos. Suzanna discorda: "Eles têm muito dinheiro, não é isso! A TV é que adora gente jovem e bonita".

Por fim, a atriz pondera que os anos de experiência trazidos na profissão ajudam a dar qualidade ao trabalho. "Não é uma mágica que uns têm facilidade e outros não. É um exercício", explica.