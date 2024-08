WhatsApp faz parceria com Giphy para turbinar 'figurinhas' no app

O WhatsApp anunciou nesta quarta-feira, 14, novos recursos para o uso das ‘figurinhas’, função muito utilizada pelos usuários do aplicativo de mensagens. Agora, o usuário não vai depender apenas das figurinhas que já têm salvas ou que recebe de amigos. O WhatsApp estendeu uma parceria com a Giphy, plataforma que oferece gifs e imagens animadas, possibilitando a pesquisa de novas figurinhas dentro do aplicativo.

O recurso já está disponível para os usuários no Brasil e deve chegar aos celulares gradativamente. É necessário ter a versão mais atualizada do app para acessar as novas figurinhas.

Até então, a parceria com a plataforma era apenas para o envio de gifs nos chats de conversa, sem a possibilidade de buscar por figurinhas em uma biblioteca externa. Para usar o "arsenal" da plataforma basta acessar no ícone de figurinha dentro da conversa, clicar na barra de pesquisa e digitar um texto ou emoji para encontrar o item.

A empresa também afirmou que o ‘criador de figurinhas’, recurso já presente nos sistemas iOS, também estará disponível para o Android. Com ele, é possível transformar fotos em figurinhas e, até mesmo, editar figurinhas existentes.

Com a atualização, o usuário também poderá, finalmente, organizar suas figurinhas em pastas. Para isso, é preciso pressionar a figurinha para movê-la para o arquivo desejado.

