Isabel Veloso, influenciadora com câncer terminal e grávida, rebate críticas: 'Me assusta'

A jovem influenciadora Isabel Veloso, de 18 anos, rebateu as críticas que recebeu após anunciar sua primeira gravidez no último domingo, 11. Isabel ficou conhecida por compartilhar sua jornada de enfrentamento do Linfoma de Hodgkin, uma forma agressiva de câncer em estágio terminal.

A influenciadora citou uma expectativa de vida de 6 meses, recebida por ela de médicos. Em um story publicado no Instagram, Isabel esclareceu que os 6 meses "são apenas expectativa médica, não tempo certeiro".

"A quantidade de gente mal-informada, vindo disseminar ódio, me assusta", disse a influenciadora, que afirmou que, em stories e entrevistas, citou que a doença está "estabilizada". Na sequência, ela compartilhou uma das reportagens em que falou sobre o assunto e comentou: "[As pessoas] gostam de ganhar engajamento para tornar uma coisa tão bonita na pior do mundo".

Também em stories no Instagram, Isabel compartilhou diversos vídeos de médicos comentando sobre o caso. Um deles, o oncologista Rafael Franco, afirmou ter ficado assustado com "o ódio para com a maternidade" e citou um comentário que dizia que Isabel estaria sendo "egoísta" por ter o filho.

"Como você chama de egoísmo uma mulher que escolhe gerar uma criança em seu ventre? Como você diz que é egoísmo uma mulher que escolhe passar por todas as mudanças no corpo de uma gravidez, por todos os sintomas que a gravidez causa, por todas as inseguranças que uma gestação traz?", comentou o médico.

Isabel se casou há cerca de dois meses com Lucas Borbas, de 22 anos. Ela foi diagnosticada aos 15 anos.