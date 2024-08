Cinema retratou acidentes aéreos em documentários e séries documentais; conheça

A história de alguns dos mais trágicos acidentes aéreos, como o ocorrido nesta sexta-feira, 8, em Vinhedo, no interior de São Paulo, que vitimou 61 pessoas, serviram de matéria-prima para cineastas em busca de respostas. O que aconteceu nos segundos que precederam a queda? Por que o avião caiu?

O mais recente deles é o documentário Rio-Paris: A Tragédia do Voo 447, lançado em maio e disponível no Globoplay. Em quatro episódios, ele detalha o acidente ocorrido em 31 de maio de 2009, exatamente 15 anos atrás, no voo AF447 da Air France, e que deixou 228 mortos.

Contando com depoimentos de familiares atingidos pela tragédia, técnicos e especialistas em aviação e jornalistas que cobriram o acidente, investiga o que aconteceu com o avião que decolou do Rio de Janeiro, do Aeroporto do Galeão, com destino a Paris. Os destroços da aeronave foram encontrados no Oceano Atlântico, a cerca de 4 mil metros de profundidade. Entre os passageiros, havia pessoas 32 nacionalidades - 59 deles era brasileiros. Não houve sobreviventes. O documentário mostra que as investigações subsequentes revelaram falhas humanas e técnicas críticas.

Outros documentários

Voo 370: O Avião que Desapareceu (2023)

O desaparecimento do voo MH370 da Malaysia Airlines em março de 2014 é um dos maiores mistérios da aviação. O documentário Voo 370: O Avião Que Desapareceu busca desvendar o enigma que ainda intriga o mundo. A aeronave, que voava de Kuala Lumpur para Pequim, perdeu contato com os controladores e desapareceu sem deixar rastros. A produção examina as diversas teorias surgidas ao longo dos anos, desde falhas técnicas e intervenções humanas até especulações mais obscuras. Os três episódios podem ser vistos na Netflix.

Dossiê Chapecó: O Jogo por Trás da Tragédia (2022)

Em novembro de 2016, a queda do voo que levava a delegação da Chapecoense para a final da Copa Sul-Americana chocou o mundo do futebol e chocou o Brasil. O Dossiê Chapecó: o jogo por trás da tragédia analisa as causas do acidente, que ocorreu devido à falta de combustível na aeronave pouco antes de chegar ao seu destino na Colômbia. A produção revela como erros de planejamento e negligência contribuíram para o desastre que resultou na morte de 71 pessoas. Os quatro episódios estão disponíveis no Discovery+.

Queda Livre: A Tragédia do Caso Boeing (2022)

Queda Livre: A Tragédia do Caso Boeing aborda as falhas que levaram a dois acidentes fatais envolvendo o modelo 737 Max da Boeing, que vitimaram centenas de pessoas - o Lion Air 610, em outubro de 2018 e Ethiopian Airlines 302, em março de 2019. O documentário investiga como o sistema automatizado de controle de voo (MCAS), projetado para corrigir a inclinação da aeronave, acabou causando o descontrole dos aviões, resultando em tragédias. A produção também explora as pressões financeiras e as falhas na cultura corporativa da Boeing, que segundo os especialistas consultados, priorizou o lucro em detrimento da segurança, gerando a consequência devastadora, e abalou a imagem da empresa e a confiança pública na aviação. Disponível na Netflix.