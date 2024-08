Anthony Hopkins incentiva a adoção no Dia Internacional do Gato

Anthony Hopkins usou as redes sociais nesta quinta-feira, 8, para incentivar a adoção. O astro conta com mais de 5,2 milhões de seguidores.

Ao celebrar o Dia Internacional do Gato, o ator de 86 anos, de filmes como Meu Pai e O Silêncio dos Inocentes, postou várias fotos de gatinhos da Help Adopt Moroccan Animals, uma organização sem fins lucrativos dedicada a encontrar lares para os animais desabrigados no Marrocos.

Hopkins esteve recentemente no país africano para finalizar as filmagens do thriller bíblico Mary, ainda sem previsão de lançamento.