Tony Ramos relembra reação do médico quando chegou ao hospital: 'Sobe, centro cirúrgico'

O ator Tony Ramos é o convidado do programa Conversa com Bial desta quinta-feira, 8. Tony, que recentemente passou por duas cirurgias para tratar um hematoma subdural, um acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio, contou ao apresentador Pedro Bial o que ocorreu no dia 16 de maio, quando foi encontrado desacordado em casa por sua mulher, Lidiane Barbosa.

"Não lembro de nada, só lembro que estava filmando A Lista [...]. Naquela terça-feira, falei para a Lidiane: ‘Vou deitar um pouco porque a dor de cabeça não passa’. Sentei meia hora, 40 minutos [...], estava guardando o carro da produção vir me acompanhar. Bom, o carro parou na frente e ela falou: ‘Tony, o carro chegou’. Este é o relato dela, porque eu não lembro. Quando ela vê que eu não respondo, ela sobe e me vê estranhamente na cama, com parte do corpo no chão [...]", contou Tony a Bial.

O ator também relatou a reação do médico quando, ao dar entrada no Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro, viu os exames aos quais foi submetido. "Quando o médico viu meus os exames, falou: ‘Sobe, centro cirúrgico’".

Tony, de 75 anos, passou por duas cirurgias para tratar o hematoma. A primeira delas, no dia 16 de maio, drenou e estancou o sangramento no cérebro. A segunda, três dias depois, corrigiu distúrbios de coagulação que causaram um novo sangramento.

O ator deixou o hospital no dia 24 de maio. Após um período de repouso, retomou ao trabalho, concluindo as filmagens de A Lista e, em julho, voltou às apresentações da peça O Que Só Sabemos Juntos, ao lado de Denise Fraga, em São Paulo.

Tony também foi visto recentemente no lançamento do livro O Lado B de Boni, de José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, ex superintendente de operações da TV Globo.

Além do programa desta quinta-feira, 8, Tony também estará com Bial no dia 16, quando sua carreira de 60 anos será relembrada pelo apresentador. O Conversa com Bial vai ao ar às 23h30 no GNT e na TV Globo após o Jornal da Globo.