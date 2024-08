Conheça Apollo, o papagaio-cinzento gênio que entrou para o Guinness, o livro dos recordes

Apollo, um papagaio-cinzento africano de quatro anos tem uma habilidade extraordinária, mas o que o levou ao Guinness World Records 2025, foi identificar 12 objetos diferentes em apenas três minutos. Este feito notável foi realizado em Saint Petersburg, Flórida, onde Apollo vive com seus donos, Dalton e Victoria Mason, ambos criadores de conteúdo de 25 anos.

"Nós o ensinamos o máximo de coisas inerentes do nosso cotidiano e focamos naquilo em que Apollo quer focar. Acreditamos que ele aprende mais rápido dessa forma", explica o casal em entrevista para o portal do Guinness World Records.

A inteligência de Apollo é comparada à de uma criança pequena que reconhece cores, palavras e objetos, e suas habilidades verbais permitem que ele conte, se comunique claramente e responda a perguntas complexas. Dalton e Victoria, sempre foram apaixonados por animais e compraram Apollo em uma loja de animais local em dezembro de 2020. Desde então, o talento e a curiosidade do papagaio rapidamente o transformaram em uma estrela da internet.

"Ele é um pouco exibido para pessoas novas e sabe como se tornar o centro das atenções", contam.

O recorde de Apollo reforça que aves possuem grande inteligência emocional, mas no caso do novo recordista a inteligência está somada também a muito treino, seus donos utilizam o método de treinamento Modelo/Rival da Dra. Irene Pepperberg, famosa por seu trabalho com Alex, outro papagaio-cinzento com capacidades cognitivas surpreendentes.

Victoria e Dalton proporcionam a Apollo uma educação similar à de uma criança em idade pré-escolar, com sessões de treinamento animadas e atividades lúdicas. Além de estudar, Apollo gosta de brincar com seus brinquedos e passar tempo ao ar livre com seus donos e suas irmãs, as marianinhas-de-cabeça-amarela, Soleil e Ophelia.

"Ele adora aprender coisas novas e aplica seu conhecimento fora do ambiente de treinamento", e seus donos dizer estarem criando "o papagaio mais inteligente de todos os tempos".

O casal acredita que Apollo pode aprender muito mais e quebrar novos recordes. Eles planejam introduzir conceitos mais complexos, como formas e tamanhos, no treinamento do papagaio.