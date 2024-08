Mara Maravilha fala sobre tentativas de engravidar e mostra o rosto de filho pela primeira vez

Mara Maravilha detalhou mais sobre o seu processo de ter tentado engravidar por meio de inseminação artificial, procedimento que realizou antes de ser mãe de Miguel, por meio da adoção, durante sua entrevista ao programa Sensacional, na RedeTV!, na quinta-feira, 1º de agosto. Ela explicou que, na época, era casada com Augusto Vicente, com quem manteve relacionamento até 2015, e que tentou realizar a inseminação com o então marido: "Fiz duas tentativas [de inseminação artificial]. E fiquei muito frustrada por não conseguir."

Em 2016, Mara iniciou um relacionamento com Gabriel Torres, e explicou que a adoção de Miguel "veio no momento certo": "Quando entrei na fila junto com o Gabriel, estava demorando muito. Aí falamos de fazer a inseminação com o doador de óvulo. Na outra semana, faríamos o procedimento. Foi quando recebemos a ligação [sobre ser mãe de Miguel]."

Durante o programa, ela recebeu uma homenagem de amigos e da família, revelando também o rosto de Miguel, junto do marido, Gabriel. Os dois enviaram boas mensagens para a matriarca.

"Primeiro [o nome dele] ia ser Gabriel. Mas eu ouvia Miguel [no meu coração], só que o Gabriel (marido) disse 'não'. Quando a gente chegou na assistente social, ela falou que era 'Miguel'", completou a cantora, explicando que enxerga o filho como um "sinal de Deus".

Mara também revelou pela primeira vez, durante o programa, o rosto de Miguel, de cinco anos. Quando perguntada por Daniela Albuquerque, entrevistadora do programa, se é um desejo seu aumentar a família, Mara afirmou que sim.