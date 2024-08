'Fantástico' vai apresentar o universo de doramas com entrevistas exclusivas

Para os fãs de doramas que desejam saber mais sobre o fenômeno do cinema sul-coreano, a série de reportagens especiais do Fantástico sobre o assunto, intitulada de Coreia do Sul - A Conquista do Pop, vai ao ar no domingo, 4, e traz os astros Cha Eun-woo e Sung Hoo. O programa começa às 20h30, pelo horário de Brasília, no canal aberto da Rede Globo.

Além de Sung Hoon, conhecido por seus trabalhos em Oh My Venus e O Jogo da Morte, o repórter Estevan Muniz entrevistará Cha Eun-woo, que é ator e cantor de k-pop, e esteve no Brasil em junho. Carinhosamente apelidado pelos fãs brasileiros de "Nunu",ele viveu o protagonista Lee Su-ho, par romântico de Lim Joo Kyung (Moon Ga-Young) em Beleza Verdadeira, dorama disponível na Netflix.

Estevan Muniz também viaja para a capital da Coreia do Sul, Seul, e entrevista uma atriz brasileira que atua em inglês e coreano, e três "dorameiras", como são chamadas as fãs de k-dramas no Brasil, que realizam concursos de k-beauty (concurso de maquiagem no estilo asiático), em São Paulo.

A série de três episódios começou em 21 de julho abraçando o mundo do k-pop com entrevistas de grupos como Kiss of Life e NTX. No segundo episódio, a reportagem passeou também pela culinária do país, em conversa com os renomados chefs brasileiros-coreanos Paulo Shin, ex chef responsável pelo Komah, restaurante premiado da zona oeste de São Paulo, e Gregório Kang, que comanda o restaurante Bicol, localizado na Liberdade, também em São Paulo.

Coreia do Sul - A Conquista do Pop possui direção de fotografia de Mariane Rodrigues e produção de Diego Zanchetta.