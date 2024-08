Criador de 'The Boys' promete mortes bombásticas em temporada final

Por mais sangrenta, violenta e impiedosa que seja, The Boys nunca foi uma série que mata seus personagens centrais de modo leviano. Em suas quatro temporadas já exibidas, mesmo não segurando a mão em termos de sangue, grande parte de seu elenco principal continua firme e forte. Isto, no entanto, pode estar prestes a mudar, de acordo com o criador Eric Kripke.

Em entrevista ao GamesRadar+, Kripke celebrou o final da série em sua quinta temporada e disse que a proximidade do fim coloca em risco todo e qualquer personagem. "Esta é a parte divertida de uma temporada final. Você pode chutar o pau da barraca".

Ele continuou: "Não há garantia de quem vai sobreviver porque você não precisa manter o elenco para mais uma temporada. Você pode ter coisas chocantes, gigantes, acontecendo o tempo inteiro".

Kripke concluiu falando sobre a pressão de terminar uma série de tanto sucesso do jeito certo - e o que pode acontecer caso o final desaponte os fãs: "Se a gente errar na reta final, pessoas vão dizer ‘foi uma boa série, mas eles erraram a mão’. Pelo legado da série, eu realmente quero aterrissar do jeito certo. É difícil aterrissar".

As quatro primeiras temporadas de The Boys, assim como o primeiro ano da série derivada Gen-V, estão disponíveis no Prime Video. O quinto ano ainda não tem previsão de lançamento anunciada.