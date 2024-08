Chuva de hits para dançar e relembrar

A música tem o poder de nos transportar para o passado - uma oportunidade de rever memórias, amores. Neste fim de semana, três shows vão levar o público para uma outra época por meio de grandes hits.

Criado há 13 anos pelo cantor e compositor Zeca Baleiro, o Baile do Baleiro promove o encontro de várias gerações por meio da música. Ele sobe ao palco da Casa Natura Musical amanhã, 3, e no domingo, 4, mostrando composições próprias, além de sucessos de cantores como Wilson Simonal, Reginaldo Rossi, Marina Lima, Wando, Jorge Ben Jor, entre outros.

Nas apresentações, ele receberá no palco convidados para lá de especiais. No sábado, Byafra e Sidney Magal, e no domingo, Wanderléa, Leoni e Fernando Mendes.

No sábado, outra volta ao passado será comandada pelo guitarrista inglês Andy Summers, que integrou a banda The Police ao lado de Sting e Stewart Copeland. Na apresentação no Brasil, ele se junta ao baterista João Barone, dos Paralamas, e ao baixista Rodrigo Santos, ex-Barão Vermelho, no show Call The Police, para tocar hits do The Police, como So Lonely, Every Breath You Take e Message in a Bottle.

POP-ROCK

O nome do show, Megahits, já diz tudo. O evento, que ocorre no domingo, 4, no Vibra São Paulo, reúne nomes do pop-rock nacional, como as bandas Metrô, Zero, 14Bis, Rádio Táxi, Plebe Rude, O Terço e Camisa de Vênus, além do músico Kiko Zambianchi e a dupla Kleiton & Kledir, entre outros, para transportar o público de volta aos anos 1980.

Baile do Baleiro

Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2.134. Sáb., 22h, e dom., 19h. R$ 80/R$ 200

Call the Police

Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955. Sáb, 22h. R$ 140/R$ 400

Megahits

Vibra São Paulo. Dom., 19h.

R$ 168/R$ 336

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.