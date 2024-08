Rod Stewart diz que seus dias 'estão contados'

O músico se encontra em turnê na região de Las Vegas, nos Estados Unidos, durante o mês de agosto, e já revelou que também não deseja parar com a carreira na música "tão cedo". "Aposentadoria não faz parte do meu vocabulário", disse, à Associated Press, ao lançar seu novo disco de jazz, Swing Fever.

O cantor do sucesso Da Ya Think I'm Sexy também comentou sobre estar mais ciente com relação à sua saúde, depois de ter tido um câncer de próstata, em 2019, entre outros problemas relacionados ao seu bem-estar.

Ainda em 2019, durante uma entrevista para o talk show Loose Women, o cantor falou que o câncer havia se espalhado para outra áreas de seu corpo: "Eu tive 'um pequeno' câncer na tireoide, mas ele foi embora em dez minutos (de maneira rápida). Eu não quero fingir que batalhei contra o câncer por meses e meses. Foi fácil me livrar dele, mas eu acabei perdendo a minha voz — desapareceu completamente".