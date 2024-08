Lisa Kudrow relembra demissão em série de sucesso antes de 'Friends': 'Devastador'

Imortalizada pelo seu papel em Friends, Lisa Kudrow passou por obstáculos como a maioria dos atores de Hollywood em início de carreira. Antes mesmo de sua participação em Mad About You, Kudrow chegou a ser escalada em Frasier, seriado de comédia liderado por Kelsey Grammer, transmitido entre 1993 e 2004, com bastante sucesso nos Estados Unidos.

Em uma nova entrevista ao podcast Smartless, comandado pelos atores Jason Bateman, Sean Hayes e Will Arnett, Kudrow relembrou sua contratação como a personagem Roz Doyle e sua subsequente demissão na gravação do episódio piloto. "Foi devastador ser demitida", disse Kudrow. "Simplesmente não estava funcionando."

"Eu acho que eles cometeram um erro de escalação comigo, porque eu fui para a emissora com Peri Gilpin", disse Kudrow, sobre a atriz que eventualmente ficou com o papel. "E por algum motivo, eles estavam só corrigindo um erro, porque Perri sempre deveria ter sido Roz."

Por conta deste desligamento, contou a atriz, ela foi a única integrante do elenco de Friends que precisou fazer um teste para o diretor James Burrows, também envolvido em Frasier.

Kudrow está atualmente trabalhando na série Os Bandidos do Tempo, da Apple TV+, e Frasier ganhou um reboot no ano passado, lançado no Paramount+. Novos episódios estão previstos para setembro.